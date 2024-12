Stem Pieter Clicteur tot Krak van Oudenburg

Pieter Clicteur (46) is al 15 jaar beroepsfotograaf. Dit jaar won hij de derde prijs als beste fotograaf van België met een opvallende foto van de naaktkat Djaxx. Hiermee voegde hij een meesterschapstitel toe aan zijn indrukwekkende lijst van nationale en internationale prijzen. Zijn combinatie van unieke stijl en professioneel inzicht maakt hem een klasse apart.

Nu is Pieter genomineerd voor de Kraktrofee, een erkenning die hij koestert. “Met 15 jaar ervaring, creativiteit en tonnen enthousiasme geef ik elke reportage de gewenste finesse,” zegt hij. “De Kraktrofee winnen zou een eer zijn en een bevestiging dat mijn werk door het publiek wordt gewaardeerd.”

Pieter Clicteur is genomineerd voor Krak van Oudenburg

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.



