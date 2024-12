Stem Piet Blomme tot Krak van Maldegem

Al heel zijn leven lang is Piet Blomme actief in het verenigingsleven. Al op jonge leeftijd zat hij in de KSA van Maldegem, was hij een tiental jaar lid van de jeugdraad, drie keer praeses van studentenclub Maldo en ook lid van de Jeugdverbroedering. Anno 2024 is hij al 54 jaar bestuurslid van Davidsfonds Maldegem. Verder is hij al 30 jaar bestuurslid van de Maldegemse cultuuradviesraad. Ook is hij een van de stichtende leden van Buurtcomité Ringbaan-Zandakkers-Blekkersgat, waar hij 22 jaar lid van is, en ook in Kerkfabriek Adegem was hij 23 jaar actief. Hij was er tot voor kort penningmeester. Voorts is hij ook nog lid van het Jeugdherbergcomité en de verbroederingswerking met het Nederlandse Wierden.

Piet Blomme is genomineerd voor Krak van Maldegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

