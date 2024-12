Stem Philippe Vanbiervliet tot Krak van Knokke-Heist

Ondernemer Philippe Van Biervliet (70) werkte zich dit jaar in de kijker door het revalidatiecentrum van UZ Gent te steunen bij de aankoop van een peperduur, hypermodern revalidatietoestel. In oktober 2020 werd hij zwaar getroffen door corona, waarna hij 29 dagen in coma lag. Na het ontwaken moest hij weer leren eten, spreken, wandelen en zelfs plassen, tijdens een maandenlange revalidatie. Philippe was zo tevreden over de medische zorg dat hij onder meer een kunstveiling organiseerde om alles samen 180.000 euro in te zamelen voor het nieuwe toestel. “Deze nominatie draag ik op aan de betrokken artsen en verpleegkundigen en iedereen die me steunde bij de aankoop.”

Philippe Vanbiervliet is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

