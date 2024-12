Stem Philiep Vandoolaeghe tot Krak van Ieper

Alle goede doelen opsommen waar Filiep Vandoolaeghe (59) aan meewerkt is bijna onbegonnen werk: De Lovie vzw, pastoraal werken in Jan Yperman Ziekenhuis, Zorgzame Buurten Zonnebeke, gespreksgroepen met gedetineerden in de gevangenissen van Ieper en Ruiselede, boodschappen doen voor en rondrijden met mensen die minder mobiel zijn… “Ik zet me graag in voor anderen, want dat bezorgt me een goed gevoel. Pas door te geven, kun je zelf ontvangen”, zegt Philiep, die vroeger een restaurant had in Roeselare en nu kok is voor Stad en OCMW Ieper. “Sommigen kunnen het niet onder woorden brengen, maar dan merk je de dankbaarheid wel op in hun ogen. Deze nominatie is een stimulans om verder en beter te doen.”

Philiep Vandoolaeghe is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

