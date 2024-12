Stem Peter Regheere tot Krak van Lo-Reninge

Peter Regheere (50) uit Lo voorspelde begin januari het weer voor 2024. Hij deed dat op basis van de lotdagen, de twaalf dagen die volgen na Kerstmis te beginnen met 26 december. De voorspellingen van Peter kenden veel bijval. “Het leeft onder de mensen”, zegt hij. “Soms vragen collega’s welk weer het zal zijn wanneer ze hun vakantie plannen en ook sommige loonwerkers informeren wel eens bij mij.”

Peter voorspelde een relatief zacht jaar met een typisch Belgische kwakkelzomer. “Ik ben tevreden over mijn voorspellingen. Er zijn nu al mensen die bellen voor de nieuwe voorspellingen”, lacht hij.

Peter Regheere is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

