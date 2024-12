Stem Peter Mauws tot Krak van Ruiselede

Het is niet toevallig dat frituur Tivoli in de Tieltstraat enkele jaren op rij werd uitgeroepen tot Vriendelijkste handelaar van Ruiselede. Toen de Waalse gemeenten Pepinster en Verviers in 2021 door overstromingen tot een heuse oorlogszone waren herschapen, trok uitbater Peter Mauws (46) met twee vrienden naar het rampgebied om gratis frieten te bakken. “Veel inwoners hadden die week amper iets warms gegeten. Hun dankbaarheid was enorm.” Begin dit jaar ging hij ook bij de E40-blokkade in Aalter de betogende boeren bedienen. “Ik draag hun actie een warm hart toe. We leven van en met de boerenstiel. Zonder hen hebben we allemaal honger”, zegt Peter.

Peter Mauws is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

