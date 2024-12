Stem Peter Geldhof tot Krak van Wielsbeke

Ooigemnaar Peter Geldhof (49) nam deze zomer deel aan de ICON Livigno Xtreme Triathlon. Een volledige triatlon met maar liefst 4.900 hoogtemeters. “Alles samen gingen hier 400 uren training aan vooraf”, vertelde Peter toen trots. “Dat ik daar nu voor genomineerd ben, is de kers op de taart. Ik ben best trots op mijn prestatie, die er zonder een topteam rond mij niet zou geweest zijn. Dit is een wedstrijd waar je zelf voor zowat alles moet zorgen. Iedere deelnemer had zijn eigen supportersteam. Ik kon rekenen op de steun van mijn vrouw Eveline, Birgen, Leen en David. Vooral de sfeer daarrond was zalig. Hopelijk zet ik mensen aan om te sporten.”

Peter Geldhof is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

