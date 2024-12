Stem Peter Gadeyne tot Krak van Blankenberge

In juni zal het tien jaar zijn dat Peter Gadeyne (60) het oudste geklasseerde vissershuisje van de Belgische kust uitbaat. Maar dan zet hij er ook een punt achter. “Na zelf bijna tien jaar in het Huisje van Majutte te staan, komt er volgende zomer een einde aan dit avontuur wegens mijn pensioenleeftijd”, zegt Peter. Na eerder honderden kinderen te hebben leren lezen en schrijven in het eerste leerjaar volgden vijftien jaren als coördinerend directeur voor het Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine. “Daar zijn veel nieuwbouwscholen in de omgeving uit ontstaan. Ik zie deze nominatie als een erkenning van het verleden, en van het knettergekke internationale succes van ons museum-cafeetje.”

Peter Gadeyne is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

