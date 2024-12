Stem Peggy Torremans tot Krak van Ruiselede

Verpleegkundige Peggy Torremans (53) van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede is al tien jaar gespecialiseerd in de zorg voor demente patiënten. Ze volgt daar ook voortdurend bijscholingen voor. Zo werd er in 2019 een voorplekke ingericht in de pure nostalgie van 40 jaar geleden, met antieke meubelen, een buiskachel en een oude naaimachine. Dit jaar werd een fictief huwelijksfeest nagespeeld, met feestkledij van vele jaren geleden. “Het is belangrijk dat we voorbij de ziekte leren kijken”, zegt Peggy. “Dat we ons afvragen: wat kunnen en willen die mensen nog? Met een babbel en een knuffel tover je in een mum van tijd een glimlach op hun gezicht.”

Peggy Torremans is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Peggy Torremans