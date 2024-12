Stem Paul Vanthournout tot Krak van Torhout

Paul Vanthournout (66) woont in de Ourthestraat. Hij is de gepensioneerde directeur van het plaatselijke Sint-Jozefscollege. Al 33 jaar zet hij zich in voor volleybalclub VKt, waarvan hij de voorzitter is.

“Ik ben in 1991 in het VKt-bestuur gestapt en in 2001 voorzitter geworden”, zegt hij. “Ik zet me al van jongs af in voor de verenigingen. Ooit was is leider bij KSA ’s Gravenwinkel, voorzitter van de jeugdraad, oprichter van de stedelijke uitleendienst, pionier van SKAT met acties voor het goede doel en schepen van de stad. Mijn motivatie om aan vrijwilligerswerk te doen, is mijn overtuiging dat het verenigingsleven erg belangrijk is. Ik werk als vrijwilliger ook in de hulpverlening.”