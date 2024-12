Stem Paul Saelens tot Krak van Damme

Paul Saelens (68) uit Sijsele toont zich al jaren als een bijzonder geëngageerde Dammenaar al meerdere vlakken. Deze gepensioneerde maatschappelijk assistent is bij Koninklijke Theater Rostune in Sijsele actief als acteur en regisseur, onder meer van het recente stuk Ingebeeld Ziek. Daarnaast blies hij als nieuwe voorzitter de Senioren Advies Raad nieuw leven in, waarbij hij er onder meer voor zorgde dat de gemeentelijke loketten ook ‘zonder afspraak’ weer toegankelijk zijn. Paul Saelens is ook vrijwillig medewerker bij tweedehandsboekhandel Maerlandt in Damme. “Deze nominatie is heel mooi nieuws en ik hoop zo ook de senioren een stem te geven”, zegt Paul.

Paul Saelens is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

