Stem Patricia Platteau tot Krak van Zwevegem

Bij Patricia Platteau (59) werd elf jaar geleden eierstokkanker vastgesteld. Bij de ingreep werden de darmen dan nog eens geraakt. Ze lag zeven weken in een kunstmatige coma. Dit jaar werd dan weer borstkanker vastgesteld. Maar Patricia vocht terug. Ze nam haar oude hobby weer op en haakt er sindsdien op los. Het begon met mutsen voor vrouwen met kanker, dan hoedjes voor kinderkankerpatiëntjes. Ze haakt poppetjes, zorg- en gelukswormpjes en inktvisjes. Alles gaat naar goede doelen. “Aangezien we op reis in Italië een band opgebouwd hebben met plaatselijke mensen, gaat er nu zelfs een lading poppetjes die richting uit”, vertelt Patricia. (DVZ)

Patricia Platteau is genomineerd voor Krak van Zwevegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

