Stem Patricia Kargbo tot Krak van Roeselare

Patricia Kargbo (26) was eerder dit jaar al genomineerd voor de Persprijs van de Roeselaarse Perskring voor onder andere haar opgemerkte verschijning in de succesvolle TV-reeks Chantal. De nationale pers sprak over haar als een revelatie en burgemeester Kris Declercq moet gejubeld hebben toen ze de memorabele woorden kbenne kik van Roeselare wi! uitsprak. “Chantal 2 werd reeds opgenomen in 2022, maar kwam pas dit jaar uit. In de tussentijd heb ik de kans gehad om veel theater te doen met heel wat leuke rollen. Toch zorgt vooral Chantal voor erkenning bij het breder publiek, waarvoor ik dankbaar ben. Het voelt als de eerste stappen in de wereld van televisie en film en ik hoop dat het deuren opent naar nog veel meer mooie projecten”, aldus nog Patricia.

Patricia Kargbo is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

