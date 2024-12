Stem Patricia Desmet tot Krak van Tielt

Patricia Desmet (41) werkt als afdelingshoofd in AZ Groeninge en runt Het Feestpaleis. Enkele maanden geleden kreeg ze het harde verdict van borstkanker, maar ze bleef niet bij de pakken zitten en zette zich vol goede moed in voor Think Pink. “Sinds het overlijden van mijn schoonmama Linda in 2016 doneerde ik om de twee jaar mijn haar aan Think Pink, als eerbetoon aan haar. Mijn haar verliezen, dat vond ik het lastigste. Maar intussen zijn die gelukkig terug aan het groeien. Nu ben ik bezig met bestralingen.” Patricia verkocht dit jaar ook snoep ten voordele van Think Pink en ging met haar collega’s in Brugge wandelen voor Think Pink. “Deze nominatie is toch wel wat spannend.”

Patricia Desmet is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Patricia Desmet