Stem Pascal Vandelannoote tot Krak van Poperinge

Pascal Vandelannoote (53) heeft een groot hart voor zijn dorp Reningelst, waar hij al sinds zijn geboorte woont. “Uiteraard ben ik vereerd met de nominatie, maar ik wil er ook meteen bij vertellen dat niet alles uit één persoon bestaat. Zonder de steun en medewerking van medeburgers lukt dit ook niet, waarvoor mijn grote dank”, zegt Pascal. Hij is gehuwd met Evelien Leeuwerck en vader van Fien (20) en Lucie (18). “Een kleine 15 jaar organiseer ik samen met het Pastoorstraatcomité onze Pastoorstraatkermis. Ondertussen heb ik ook al een drietal tentoonstellingen samengestoken. Ik vind het ook belangrijk om de rijke geschiedenis van Reningelst te promoten.”

Pascal Vandelannoote is genomineerd voor Krak van Poperinge

