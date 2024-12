Stem Palmer Vandemeulebroecke tot Krak van Zwevegem

Palmer Vandemeulebroecke (79) is al zes jaar als voorzitter actief in de sociale winkel Surplus. “We hebben Surplus in 2018 opgericht omdat ik aanvoelde dat er een noodzaak was om kwalitatieve voedingswaren aan te bieden tegen een heel lage prijs, waardoor mensen die het niet breed hebben toch het nodige kunnen kopen”, begint hij. “We zorgen er ook steeds voor dat er een aangename sfeer heerst zodat men het echt winkelgevoel ervaart. Ook ons koffietje en de sociale babbel mogen niet ontbreken. Sommige mensen komen zelfs een uur vroeger om een praatje te maken.”

Palmer werkt met een team van 21 vrijwilligers.