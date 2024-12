Stem Norbert De Vestele tot Krak van Knokke-Heist

Norbert De Vestele (76) is al zo goed als zijn hele leven actief bij voetbalclub KFC Heist. Hij begon er als speler en was later ook trainer, assistent-trainer en scout. “Nu ben ik nog steeds materiaalmeester en teamafgevaardigde van de eerste ploeg”, vertelt de rasechte Heistenaar. “Als materiaalmeester zorg ik er ook voor dat de outfits steeds proper gewassen zijn. Enfin, mijn vrouw wast ze, maar ik zorg ervoor dat ze goed terechtkomen”, lacht hij. Norbert, die ook actief is bij de heemkundige kring Heyst Leeft, volgt vaak de trainingen. “Ik ben niet meer van de jongste maar hoop nog zo lang mogelijk actief te zijn bij KFC Heist. Deze nominatie is een mooie motivatie.”

Norbert De Vestele is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

