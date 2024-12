Stem Nicole Pecceu tot Krak van Kortemark

Wat in de jaren tachtig begon als een naaiwinkeltje in de Stationsstraat 30, werd een begrip in Kortemark. Stoffen, breiwol of naaigerei, Nicole bracht alles aan de man. Maar aan stilzitten denkt Nicole Pecceu (70) nog lang niet, want ze blijft actief in het vrijwilligerscircuit. Ik ben met ’t Naaikorfje gestart in 1986, dus bijna 40 jaar geleden”, aldus Nicole. “Zaterdag 29 maart was ’t Naaikorfje voor de laatste keer open. Mijn winkel is altijd meer mijn hobby geweest. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het mijn werk was. Maar nu ga ik niet op mijn lauweren rusten. Ik ben oppas geworden in de muziekacademie. Om de twee weken ben ik er op woensdag, donderdag en vrijdag.”

Nicole Pecceu is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

