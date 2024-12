Stem Nico Veryser tot Krak van Houthulst

Nico Veryser (49) is gehuwd met Nathalie Debruyne en zij hebben één dochter. Het gezin woont in de Pletstraat in Merkem. Nico is actief bij de brandweer van Merkem. Naast brandweerman is hij ook ambulancier. Hij werkt op de spoeddienst van het Ieperse Jan Ypermanziekenhuis, is lesgever bij de brandweerschool en gaat in bijberoep helpen bij uitvaartcentrum Logghe in Zarren. “Deze nominatie had ik totaal niet verwacht. Ik ben ook maar een gewone simpele werkmens, die graag ten dienste staat van de mensen. Het is een opsteker, ook voor de brandweer en alle hulpverleners die dag en nacht paraat staan om uit te rukken en mensen te helpen.”

Nico Veryser is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

