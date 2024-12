Stem Nelis Himpe tot Krak van Lichtervelde

Nelis Himpe (27) uit de Gezellelaan won dit jaar samen met zijn kameraad Yakari Pyckavet uit Hooglede (28) het Belgisch kampioenschap Beerpong onder de teamnaam ‘On met la patate!’ Ze lieten daarbij 127 teams achter zich en mochten het tricolore truitje ontvangen uit handen van de kampioenen van vorig jaar. “We kijken hier allebei heel positief op terug en doen volgend jaar zeker opnieuw mee, met een gooi naar de overwinning. Onze tactiek was vooral om tussen de spelletjes in water te drinken en de focus te houden”, vertelt Nelis. “Een nominatie voor Krak van Lichtervelde had ik allerminst verwacht.”

Nelis Himpe is genomineerd voor Krak van Lichtervelde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Nelis Himpe