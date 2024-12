Stem Nathalie Lannoye tot Krak van Poperinge

N

athalie Lannoye (29) uit Proven steunt met Vespa Ride on Wheels de MS Liga. “Ik ben zeer vereerd dat ik genomineerd ben. Mijn bedoeling was om de ziekte MS wat bekender te maken onder het grote publiek en de mensen met MS een hart onder de riem te steken en ik hoop een beetje in mijn opzet te zijn geslaagd”, klinkt het bij Nathalie (30). Ze is gehuwd met Ruben Debruyne en heeft twee kinderen Flore (5) en Jelle (3). “Ik ben zeer dankbaar voor de opkomst deze zomer. We hebben een mooi bedrag van 1.460,38 euro kunnen schenken aan MS Liga Vlaanderen. Op 16 en 17 augustus 2025 gaan we opnieuw een actie op poten zetten.”