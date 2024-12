Stem Nathalie Dobbels tot Krak van Blankenberge

Nathalie Dobbels zorgde met haar gehaakte ‘granny squares’ voor wat meer kleur in de winkelstraten. Ze kwam op het idee toen ze op vakantie was in Torrevieja. “Die kleurrijke hoepels geven de binnenstad kleur”, zegt ze. In de Molenstraat heeft Nathalie haar kledingzaak. Ze richtte ook een haakgroepje op. “Haken is mijn hobby en het loopt soms uit de hand. Het project bracht ook zoveel mensen samen. Ik heb er veel dames weer mee aan de haak gekregen en zelfs doen goesting krijgen om het aan te leren. We kregen zelfs lapjes wol toegestuurd vanuit het binnenland. Onze ‘granny square challenge’ is zo echt een eigen leven gaan leiden. Wie weet volgt er ooit nog zo’n tof projectje.”

Nathalie Dobbels is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

