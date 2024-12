Stem Nancy Verhaeghe tot Krak van De Panne

Nancy Verhaeghe (52) is getrouwd met Geert Dekien en mama van de tweeling Amber en Robbe. Honden Luna, Fee en Theo zijn de drie trouwe viervoeters. Nancy organiseert met Fonkelster al meer dan 15 jaar kampen voor hoogsensitieve kinderen en jongeren. Ook volgend jaar gaan er in de paas- en zomervakantie weer kampen door. Dit jaar zette ze een steunactie op poten voor een hulphond voor Jolien, een van de jongeren die op zomerkamp kwam. Jolien is zeer sensitief en heeft daarnaast ook een diagnose autisme en posttraumatische stressstoornis. “Ik ben heel verrast en blij met deze nominatie en wil dit graag opdragen aan de vele jongeren en hun gezin.”

Nancy Verhaeghe is genomineerd voor Krak van De Panne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

