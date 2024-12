Stem Myriam Neyrinck tot Krak van Ledegem

Myriam (61) werkt al meer dan 30 jaar als laborante bij Alpro, maar haar grootste passie is het Rode Kruis. “Ook op mijn werk ben ik EHBO’er en ERT-lid”, aldus Myriam. “Het vrijwilligerswerk heb ik waarschijnlijk geërfd van mijn vader. Hij was vrijwilliger bij het vroegere KVG. Je vertoeft tussen de mensen en zo leer je veel nieuwe mensen kennen. Het sociale contact met de inwoners van de gemeente of buiten de gemeente is zeer groot. Ook de rol als pr-verantwoordelijke geeft mij grote voldoening met de 14-daagse stickeractie, de lokale steunactie en andere activiteiten binnen onze afdeling. Helpen doet toch zoveel deugd.”

Myriam Neyrinck is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

