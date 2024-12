Stem Myriam Messiaen tot Krak van Blankenberge

Myriam Messiaen (69) zet zich volgens haar collega’s dag en nacht in voor de Sint-Vincentiusvereniging. “Myriam is een drijvende kracht voor de hulpbehoevenden, alleenstaanden en kinderen in Blankenberge. Iemand met een groot hart, want ze is dagelijks in de weer”, liet een lezer weten. “Ik ben verbaasd”, reageert Myriam. “Ik doe dit ook niet alleen.” Elke vrijdagmorgen staat Myriam al vroeg paraat om koffie te maken en hulpbehoevende mensen te ontvangen. “Ik doe het met hart en ziel. We doen ook de ophaling voor de voedselhulp en inzameling van kledij en huishoudelijke artikelen voor de minderbedeelden, slachtoffers van een woningbrand…”

Myriam Messiaen is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

