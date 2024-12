Stem Monique Claerhout tot Krak van Wielsbeke

Voor de 68-jarige Monique Claerhout is alles wat naar cultuur ruikt haar ding. “Van de Juliaan Claerhout-kring was ik 15 jaar voorzitster. Nu doe ik er nog allerhande klusjes”, vertelt de uit Sint-Baafs-Vijve afkomstige Wielsbeekse. “Ik ben ook hoofdredactrice van Leiesprokkels. Schrijven en dichten is mijn ding. Bij het Davidsfonds was ik al 20 jaar bestuurslid, waarvan 10 jaar voorzitster. Dat verhaal liet ik achter mij. En dan heb je nog de heemkringen en de werkgroep erfgoed. Mijn vrije tijd is dus goed gevuld met alles wat cultuurgerelateerd is. Dat ik genomineerd ben als Krak van Wielsbeke doet me plezier. Het is een teken dat cultuur nog leeft.”

Monique Claerhout is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

