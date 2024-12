Stem Mirjam Van der Mast tot Krak van Knokke-Heist

Mirjam Van der Mast (50) werd begin dit jaar, op het traditionele Prinsenbal, na drie verkiezingen als Prinses Carnaval uitgeroepen tot allereerste Keizerin Carnaval van Heist. Het was de kers op de taart voor Mirjam, die gehuwd is met Eric Houtteman en thuiswerkende moeder van drie kinderen. Ze is al dertig jaar actief in het Heistse carnavalsmilieu. Op de dag van de carnavalstoet kreeg ze de keizerlijke scepter en typische witte mantel met cape en werd ze op haar praalwagen enthousiast toegezwaaid. “Net als die verkiezing is ook deze Krak-nominatie voor mij een bijzonder grote eer”, zegt Mirjam, die zich ook engageert in de ouderraad van Het Anker in Heist.

Mirjam Van der Mast is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

