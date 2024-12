Stem Michiel Decaesstecker tot Krak van Kortemark

Michiel Decaesstecker is een drukbezet man. Deze 37-jarige is een graag geziene figuur die heel vaak opduikt in het Kortemarkse sociale en verenigingsleven. Genieten van het leven en de medemens een handje helpen dat is zijn levensmotto dat hij elke dag probeert toe te passen. Hij werkt bij I-Mens, maar is ook afgevaardigde bij SVD Kortemark, zowel bij de eerste ploeg als bij de reserveploeg. “Dat is echt iets wat mij nauw aan het hart ligt en daar kruipt ook veel tijd in. Ik sta niet alleen in voor de administratie voor en na de wedstrijd of het ontvangen van de spelers en de scheidsrechter, maar ik hou me evengoed bezig met het wassen of plooien van de spelerskledij.”

Michiel Decaesstecker is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Michiel Decaesstecker