Stem Mattias Plaetevoet tot Krak van Lo-Reninge

Mattias Plaetevoet (44) baat samen met zijn vrouw Adelheid Mahieu in Noordschote het biodynamische landbouwbedrijf De Blauwe Spie uit. Ze telen meer dan 80 groenten, kruiden en eetbare bloemen met van sommige groenten nog een heel palet aan variëteiten. Tussen al die groenten zitten soms wel eens vreemde exemplaren. Zo oogstte Mattias dit jaar in oktober een Thaise aubergine in de vorm van een zwaan. En tussen de courgettes stak er in 2023 ook eentje die verdacht veel op een zwaan geleek en een andere courgette die iets weg had van een zeepaardje. “Het is altijd leuk om tijdens het oogsten een specialleke te vinden”, zegt Mattias.

