Stem Matthias Simoen tot Krak van Heuvelland

Matthias Simoen (30) is zelfstandig kinesist. Samen met zijn Italiaanse partner Clara Castagna verwacht hij over enkele maanden een eerste kindje, maar voor de Klijtenaar zal ook het jaar 2024 voor altijd onvergetelijk zijn. Hij nam deel aan de mythische Iron Man van Hawaï, het summum voor elke triatleet. Na 10 uur 42 minuten en 42 seconden bereikte Matthias de finish. In het verleden nam hij al deel aan andere triatlons en hij zet ook graag een sportieve actie op poten voor De Warmste Week. “Ik ben heel vereerd om genomineerd te zijn voor de Krak van Heuvelland”, vertelt Matthias. “Ik wens alle andere kandidaten veel succes en proficiat met wat ze hebben bereikt.”

