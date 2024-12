Stem Matthias Allegaert tot Krak van Tielt

Er zijn weinig mensen die meer sport uitademen dan Tieltenaar Matthias Allegaert (35). “Ik werd dit jaar wereldkampioen xterra crosstriatlon in Italië. Met mijn compagnon werden we ook voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen swimrun. Natuurlijk hoop ik dat 2025 ook sportieve hoogtepunten mag brengen.” Naast het vele sporten is Matthias ook één van de trekkers van het BK UNO dat wordt georganiseerd in Tielt. “Ik voel me hier echt thuis. Het is een stad die aanvoelt als een gemeente waar iedereen iedereen kent. Er zijn heel wat mogelijkheden in Tielt en als vader van twee actieve kinderen vind ik dat heel belangrijk. Enkel een zwembad ontbreekt nog.” (KeMa)

Matthias Allegaert is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

