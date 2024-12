Stem Marvin Odent tot Krak van Ieper

Marvin Odent (41) woont met zijn vrouw Annelies Defever en drie kinderen Maithé, Lukas en Laurens in Hollebeke. De voorbije jaren ontwikkelde Marvin zich als G-sporter tot de nationale top in de klasse MH3. In 2024 toonde hij zich ook op het internationale toneel met deelname aan de Paralympische Spelen. Daar behaalde hij enkele mooie ereplaatsen. In het Zwitserse Zürich pakte hij een eerste WK-medaille: brons in de tijdrit. In Ieper is Marvin onder meer lid van de Toegankelijkheidsraad en promoot hij G-sport via de werkgroep Life on Wheels, dat deel uitmaakt van WVA (Westhoek Vrije Tijd Anders). Vorig jaar won hij de Ieperse sporttrofee. “Ik ben ontzettend vereerd, trots en dankbaar met deze nominatie”, aldus Marvin.

Marvin Odent is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Marvin Odent