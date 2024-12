Stem Martine Slosse tot Krak van Alveringem

Martine Slosse (69) is vrijwilliger van het eerste uur in ‘t Dorpspunt. Elke vrijdag bereidt ze samen met enkele mensen van De Lovie het middagmaal. Of ze bakken samen taart. Martine is ook lid van de vereniging ‘t Stavels Amusement waarbij ze met nog drie dorpsgenoten activiteiten organiseert in het jeugdhuis. “Ik haal er voldoening uit om mensen samen te brengen”, zegt Martine. “Volgend jaar zou ik graag iets nieuws realiseren. Ik speel met de gedachte om op de site van ‘t Stavels Plekje pakweg twee keer per maand te koken en te middagmalen, samen met mensen die daarvoor openstaan of er nood aan hebben. Het kan zorgen voor nog meer verbinding.”

