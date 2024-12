Stem Marnix Henneman tot Krak van Damme

Marnix Henneman (76) zet zich al sinds jaar en dag in als teamleider van Okra Sijsele. Hij werkt het programma mee uit en brengt folders rond naar de leden en geïnteresseerden. En als teamleider staat hij ook in voor de voorbereiding en coördinatie van Okra-feesten en activiteiten. Marnix werkt ook in woonzorgcentrum De Stek mee als vrijwilliger, onder meer met de misvieringen en het vervoer van bewoners. Hij staat er in Sijsele om bekend voor iedereen klaar te staan met een helpende hand of een luisterend oor. “Ik blijf me graag inzetten voor de lokale gemeenschap en deze mooie Krak-nominatie is daar zeker een extra stimulans bij”, zegt Marnix.

Marnix Henneman is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

