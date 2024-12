Stem Mario Durant tot Krak van Ieper

Elverdingenaar Mario Durant (51) is de oprichter en verantwoordelijke voor speelwerking vzw Rode Neuzen Boys. “We organiseren activiteiten voor kinderen van 3,5 tot 17 jaar, elke zaterdag van 9 tot 17 uur en dagelijks tijdens de schoolvakanties. Ons lokaal is in de Dikkebusseweg 138, maar heel vaak gaan we op uitstap”, vertelt Mario, die daarnaast muziek draait onder de naam dj Casio. Hij is momenteel ook vrijwilliger in woonzorgcentrum De Boomgaard. “Door verschillende operaties kan ik niet meer werken. Ik help liever mensen dan dat ik de hele tijd tv zit te kijken. Wat kan ik anders doen? Het is tof dat de mensen die hulp appreciëren, al had ik zeker niet verwacht om genomineerd te worden als Krak.”

Mario Durant is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

