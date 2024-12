Stem Marijke Snauwaert tot Krak van Torhout

Marijke Snauwaert (62) woont in de Rijselstraat. Ze is sinds een vijftal jaar voorzitter van de Torhoutse afdeling van Hart Boven Hard.

“Ik help graag mensen”, zegt ze. “Ik ben al mijn hele leven begaan met de zwakkeren in onze samenleving. Met Hart Boven Hard kunnen we voor een groot aantal gezinnen het verschil maken. We hebben onder andere een uitleendienst van babyspullen, die Hartendief heet. Ik was ook betrokken bij de opstart van de huiswerkbegeleiding. Wellicht kennen de mensen me momenteel het best als coördinator van Harterobe, de zaak in tweedehandse kleding in de Nieuwstraat. Voorts ben ik buddy van gezinnen die nieuw in België zijn.”