Stem Marieke Desimpel tot Krak van Zonnebeke

Marieke Desimpel (35) woont in de Goudbergrstraat in Passendale. Ze is samen met Ruben Mistiaen en is de moeder van Wolf (7) en Stella (5). Beroepshalve is ze klinisch orthopedagoge en al zeven jaar bezieler van Hoefspoor. “Ik ben verrast door deze nominatie. Maar het voelt goed en ik hoop zo onze werking nog meer in de kijker te kunnen stellen, want de nood aan hulp wordt steeds groter.” Bij Hoefspoor doet men aan begeleiding van mensen tot zelfredzaamheid in nauwe samenwerking met de plant en dier en de natuur. Marieke is gelukkig als ze anderen kan laten groeien en geloven in zichzelf. Met de mensen die ze begeleid werd ook pluktuin Ridderspoor gerealiseerd.

Marieke Desimpel is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Marieke Desimpel