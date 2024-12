Stem Marie-Claire Mercy tot Krak van Middelkerke

Marie-Claire Mercy (67) is een inspirerende kracht achter Lomb’Art, een toonmoment voor lokale kunst in Lombardsijde. Met een warme aanpak brengt ze dorpsbewoners samen rond kunst, gezelligheid en ontmoeting. “Lomb’Art is geen gewone tentoonstelling, maar een kunstfeest met aandacht voor een babbel en een drankje.” In haar vrije tijd geniet Marie-Claire van schilderen, tuinieren en tijd met haar familie. Samen met haar echtgenoot Marc is ze ook leesmeetje in de lokale school STJOLO. Haar dromen? “Een prachtige Lustrumeditie van Lomb’Art en onze dorpsschool laten schitteren zoals ze verdient”, besluit Marie-Claire die blij is met haar nominatie.

Marie-Claire Mercy is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

