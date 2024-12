Stem Margot Vanpachtenbeke tot Krak van Moorslede

Margot Vanpachtenbeke (25) begon amper drie jaar geleden met wielrennen, maar kon al in haar eerste jaar haar waarde tonen. In de Brabantse Pijl reed ze een goeie uitslag en dat betekende meteen de doorbraak. “Helaas ben ik vorig jaar zwaar ten val gekomen, met behoorlijk wat breuken tot gevolg. Het was geen fijne periode. Ik werk hard en word daarin goed bijgestaan door kinesist Jeroen Braeckevelt. Dit jaar stond in het teken van vechten en hard werken om terug te komen en dat verliep allemaal veel beter dan gedacht. Met een eerste profoverwinning in Turingen, een vrij constant seizoen qua uitslagen en een selectie voor het EK, WK en de Spelen.”

Margot Vanpachtenbeke is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

