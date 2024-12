Stem Marc Dewulf tot Krak van Roeselare

Marc Dewulf (56) heeft een wijngaard op de flanken van de Mikken in Moorslede en maakt zijn wijnen in de Lekkensstraat in Rumbeke. “Mikken Urban Winery draait op volle toeren. Wekelijks hebben we enkele avondvullende degustaties tussen de wijntonnen. De feedback van de bezoekers leert ons dat de combinatie van het degusteren van een lokaal product in een gezellig kader, deel is van ons succes. De oogst van 2024 was moeilijk door het slechte weer tijdens de bloei en ook tijdens de rijping in de zomer. Maar wat we konden redden door zorgvuldige selectie van gezonde en rijpe drijven zorgt voor zeer goede kwaliteit. Deze week bottelen we Mr Grey 2023, een witte wijn en de rode Monaco 2023 en die fijne wijnen zullen beschikbaar zijn tegen de feestdagen.”

Marc Dewulf is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

