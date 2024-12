Stem Magda De Craemer tot Krak van Blankenberge

Magda De Craemer is al sinds 2009 de voorzitster van kantclub ‘t Mentebolletje. “In 1978 verhuisden mijn man en ik naar Blankenberge, en kwam ik te weten dat er hier net een kantclub opgericht was. Wat later schreefik mij in om de lessen te volgen. Vanaf 1982 gaf ik zelf les bij ’t Mentebolletje, ook volgde ik cursussen in het Kantcentrumin Brugge, en volgde ik daar een driejarige opleiding om als kantlerares naar het buitenland te trekken. Ik was eerst twee keer ondervoorzitter en in 2009 werd ik voorzitter”, aldus Magda, die twee jaar geleden een gouden medaille kreeg van de provincie. “Ik ben trots dat ik met mijn 81 lentes nog altijd voorzitter van zo’n fijne club mag zijn.”

Magda De Craemer is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

