Stem Madeleine Dalle tot Krak van Nieuwpoort

Madeleine Dalle (70), beter bekend als Madeleintje, is een icoon in Nieuwpoort. Al sinds haar jeugd staat ze achter de toog, eerst in het café van haar ouders in Lombardsijde en sinds 1991 in café ’t Schipke, dat ze samen met haar man zaliger Freddy Smagge runde. Het laatste visserscafé aan de kaai is een warme ontmoetingsplaats voor jong en oud. In ’t Schipke is iedereen welkom en er is geen sluitingsdag. Eind 2025 zullen de deuren definitief sluiten. “Ik ben verrast en heel blij met mijn nominatie als Krak van Nieuwpoort,” vertelt ze. “Mijn toekomstplannen? Genieten van mijn gezin en de vele herinneringen die ik hier heb opgebouwd.”

Madeleine Dalle is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

