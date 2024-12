Stem Maaike Vander Cruyssen tot Krak van Anzegem

Maaike Vander Cruyssen (19) heeft er een Grand Cru-atletiekjaar opzitten. De Vichtse juniore, aangesloten bij Atletiek Zuid West, werd Vlaams kampioene alle categorieën en pakte met overwicht de Belgische titel in haar leeftijdscategorie op de 800 meter. Ze verpulverde haar besttijd van 2’08”34 naar 2’06”61 en voert daarmee de Belgische junioren jaarranglijst aan met maar liefst 3 seconden voorsprong. Ook tal van clubrecords sneuvelden voor de zoveelste keer. “Dat mijn harde werk beloond wordt met een nominatie voor Krak van Anzegem doet heel veel deugd”, glundert de Vichtse halve fond loopster. “Deze nominatie motiveert mij om op de ingeslagen we verder te doen.”

Maaike Vander Cruyssen is genomineerd voor Krak van Anzegem

