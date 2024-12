Stem Lynn Utterwulghe tot Krak van Knokke-Heist

Lynn Utterwulghe (32) trok samen met haar echgenoot Davy Couwyzer, een zelfstandig schrijnwerker, al meermaals naar het door oorlog zwaar getroffen Oekraïne. Daar wilden ze vanuit hun professionele achtergrond de lokale bevolking helpen, met de bouw van containerwoningen. Daarnaast zorgden ze ook voor de inzameling van kledij en speelgoed voor weeskinderen. “We hebben intussen een sterke band opgebouwd met het land. Nadat we in België voor de wet getrouwd zijn, huwden we in Oekraïne voor de kerk”, zegt Lynn. “We willen dit land en zijn bewoners verder helpen. En daar is deze nominatie alvast een heel mooie motivatie voor.”

Lynn Utterwulghe is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Lynn Utterwulghe