Stem Lulu Jagt tot Krak van Nieuwpoort

Lulu Jagt (44) is geboren als weeskind in Rusland en verhuisde op haar achttiende naar Nederland, waar ze liefdevol werd opgenomen door een gastgezin. In 2005 vestigde ze zich in België, waar ze zich volledig richtte op vrijwilligerswerk. Sinds 2019 woont Lulu in Nieuwpoort. Als tolk en ondersteuner helpt ze Oekraïense gezinnen integreren en werkt ze samen met lokale organisaties. “Ik ben echt enorm ontroerd, maar ook dankbaar voor deze nominatie. Het raakt me dat mensen mijn werk waarderen”, zegt ze. Haar toekomstplannen? “Ik wil een boek schrijven over mijn levensverhaal om anderen te inspireren en hoop te bieden.”

Lulu Jagt is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

