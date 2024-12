Stem Luca Van Peteghem tot Krak van Oostkamp

Luca Van Peteghem (17) woont in de Vrijlatenstraat in Ruddervoorde. In het midden-Amerikaanse land Costa Rica is Luca in september wereldkampioen obstakelrun geworden in de ‘short course’ en in de ‘long course’. Daarmee bevestigt hij zijn Europese tweede plaats en zijn vier Belgische titels in deze discipline. “Ik heb de intentie om begin volgend jaar van de U20 over te stappen naar de elite, waar de wedstrijden toch wat zwaarder zijn. Maar ik droom nu al van de Olympische Spelen in 2028, waar de 100 meter op het programma staat. En zowaar nog meer van 2032, waar de run waarschijnlijk als olympische sport zal worden opgenomen.”

Luca Van Peteghem is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Luca Van Peteghem