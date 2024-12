Stem Luc Titeca tot Krak van Zonnebeke

Luc Titeca (60) en zijn echtgenote Nancy Braem wonen in de Beselarestraat. Hij is de vader van Kenneth en Kimberly en grootvader van Maxine, Cilou en Clement. Hij is werkzaam in de technische dienst bij Ysco. Luc is medestichter van ZoLo (Zonnebeekse Lopers) en voorzitter van de Poppies’ run. De achtste editie van de run haalde dit jaar niet minder dan 1.700 deelnemers naar Zonnebeke en ook ZoLo telt sinds zijn oprichting in 2016 ongeveer 130 leden. “Lopen is een echte passie geworden. Ik kan het niet meer missen. Ik loop drie keer per week en kom zo aan 40 kilometer”, besluit Luc die totaal verrast is, maar toch trots om kandidaat-Krak te zijn.

Luc Titeca is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

