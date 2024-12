Stem Louise Baeke tot Krak van Beernem

Het was een druk jaar voor Louise Baeke (23). Naast het afwerken van haar studies Toerisme- en Recreatiemanagement zette ze zich volop in voor de noden van de Beernemse jeugd. Ze is lid van de jeugdraad en erg actief bij jeugdhuis The Nooddle. “Vooral de verkiezingen hebben ons heel erg beziggehouden, omdat we de noden van de jeugd hoog op de agenda wilden zetten.” Hoewel ze weldra afstudeert en een job hoopt te vinden, wil Louise actief blijven bij de Beernemse jeugdraad. “Ik heb altijd gezegd dat ik actief wil blijven tot de eerste steen van het nieuwe jeugdhuis is gelegd, of tot we verhuisd zijn. Ik stap dus niet weg tot er zekerheid is.”

Louise Baeke is genomineerd voor Krak van Beernem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Louise Baeke