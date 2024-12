Stem Louis Goethals tot Krak van Ardooie

Louis Goethals (91) is al meer dan 50 jaar aangesloten bij de plaatselijke voetbalclub KVC Ardooie. “In mijn jeugdjaren was ik vooral gefascineerd door paarden. Voetballen heb ik zelf nooit gedaan. Ik maakte met deze sport eigenlijk maar kennis via mijn zonen Lode en Lieven, die het beiden tot in de eerste ploeg schopten. In die periode heb ik bijna geen enkele wedstrijd gemist van hen en zo is de liefde ontstaan.” Nu dik 20 jaar geleden startte KVC de zoektocht naar een ticketverkoper bij de eerste ploeg. Louis stemde in. “Zo maak ik mij zelfs op een gezegende leeftijd nog steeds nuttig voor de club”, aldus de gewezen politicus, die 18 jaar schepen was van Openbare Werken.

