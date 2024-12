Stem Lotte Spillebeen tot Krak van Lendelede

Lotte Spillebeen (24) is al jaren een actieve kracht in de lokale gemeenschap. “Ik zet me al vele jaren in voor de Skalulfeesten, de Chiro, de jeugdraad en Kazou”, zegt ze. Lotte is oud-leidster van de Chiromeisjes, is nog actief lid van de jeugdraad en maakt al zeven jaar deel uit van de werkgroep Skalulfeesten. “Arne Witdouck en ik zijn verantwoordelijk voor de line-up en alles wat op het podium gebeurt. We hebben allebei een uitstekende feeling voor wat het publiek wil met als resultaat drie snel uitverkochte edities op rij. En nu pakken we uit met een eerste Wintereditie van de Skalulfeesten. We werken samen met het comité dat de corrida organiseert.”

Lotte Spillebeen is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

